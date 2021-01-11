شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية:كورونا خرج عن السيطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "بكل أسف، نحن أمام واقع صحي مخيف، وباء كورونا أفلت من السيطرة على ضبطه بسبب عناد الناس وتمردهم على الإجراءات التي اتخذناها لحماية اللبنانيين. أيضا، فلنعترف أن فرض تطبيق الإجراءات لم يكن بمستوى حجم الخطر".

أضاف: "اتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل لا سمح الله، وأنا أكيد أنكم