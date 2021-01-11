شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية البحرين: دعوة الوفد القطري لزيارة المنامة تفعيل لبيان العلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها وجهت إلى وزارة الخارجية في دولة قطر دعوةً لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة وصولاً للأهداف السامية التي تطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.