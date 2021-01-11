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مدير المرور العام يوجه بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات

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بغداد - ياسين صفوان - وجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، الاثنين بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات، مؤكداً وجود اللوحات في جميع المحافظات.

وقال اسماعيل في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم توجيه بمحاسبة اي مركبة لا تحمل لوحات وتحمل لوحات كارتونية وهناك حملات مكثفة بهذا الصدد"، داعياً اصحاب المركبات الى "مراجعة مراكو التسجيل".

 

وأضاف أن "المركبات المخالفة ستغرم وتودع في الحجز"، مشيراً الى أن "اللوحات المرورية متوفرة في مراكز التسجيل في جميع المحافظات".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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