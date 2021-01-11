مدير المرور العام يوجه بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات

بغداد - ياسين صفوان - وجه مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل، الاثنين بمحاسبة أصحاب المركبات التي لا تحمل لوحات، مؤكداً وجود اللوحات في جميع المحافظات.

وقال اسماعيل في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم توجيه بمحاسبة اي مركبة لا تحمل لوحات وتحمل لوحات كارتونية وهناك حملات مكثفة بهذا الصدد"، داعياً اصحاب المركبات الى "مراجعة مراكو التسجيل".

وأضاف أن "المركبات المخالفة ستغرم وتودع في الحجز"، مشيراً الى أن "اللوحات المرورية متوفرة في مراكز التسجيل في جميع المحافظات".