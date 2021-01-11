العراق يثمن دور الإمارات لدعم أمنه واستقراره

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الإمارات والعراق أهمية تعزيز أركان الأمن والاستقرار وتحقيق السلم والتنمية لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح.



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم الإمارات الدائم للعراق الشقيق ووقوفها إلى جانبه بما يحقق مصالحه ويحفظ أمنه واستقراره لتجاوز جميع التحديات التي يواجهها ولتعزيز دوره في محيطه العربي.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنا مواقف الإمارات الداعمة للشعب العراقي على جميع الأصعدة وفي مختلف الظروف لاستعادة أمنه واستقراره ومساندته في مواجهة التحديات وتعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية.

واستعرض الجانبان التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات القضايا في المنطقة العربية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكدا أهمية تعزيز أركان الأمن والاستقرار وتحقيق السلم والتنمية لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أزمات واضطرابات عديدة تستنزف مقدراتها ومواردها البشرية والمادية.

وتناول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس العراقي خلال الاتصال مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والصحية إضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق الدوليين خلال مرحلة ما بعد " كورونا ".

كما بحثا العلاقات الأخوية بين الإمارات والعراق وسبل تنمية التعاون وتطويره في مختلف جوانبه بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.