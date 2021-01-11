البحرين تدعو قطر رسميا لمباحثات ثنائية تنفيذا لبيان قمة العلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الإثنين، دعوة رسمية إلى دولة قطر لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين تنفيذا لبيان "قمة العلا" الخليجية.

وفي تصريحات أعقبت القمة الخليجية الـ41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة العلا قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني إن الوضع مع قطر سيعود إلى ما كان عليه قبل 5 يونيو/حزيران 2017.

وقال الزياني إنه خلال أسبوع من توقيع بيان العلا، يبدأ العمل به وتوقف جميع الدعاوى.

وأضاف أن أطراف الأزمة قاموا خلال مباحثات ثنائية بإنهاء الملفات الأمنية والسياسية، حيث تنتهي الملفات خلال أسبوعين.





وذكر الوزير البحريني أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ مايتم الاتفاق عليه.

وأوضح أن البيان الختامي للقمة الخليجية، وقع عليه لأول مرة قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.

وأشار إلى أن كل دولة ستناقش الملفات الخاصة بها من خلال حوار ثنائي، مضيفا لأن الحوار الثنائي يهدف للعودة لما كنا عليه قبل ٢٠١٧ مع ضمان عدم تكرار ما حدث.

ووافقت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- خلال قمة "العلا" التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في السعودية، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.

وقبل يومين، أكد الزياني أن القمة الخليجية التي استضافتها السعودية بداية لمرحلة جديدة.

وقال إن القمة تعكس طموح قادة دول مجلس التعاون لتعزيز العمل الجماعي، ومعالجة المشاكل والتحديات التي قد تعرقل مسيرة العمل الخليجي، مؤكداً أن ذلك يتوافق مع تطلعات وطموح الشعوب الخليجية في تحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح تعزيز التضامن والتكافل والعمل المشترك.

ووصفت القمة الخليجية الـ 41 التي استضافتها المملكة العربية السعودية بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدر عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.