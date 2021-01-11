الإمارات ترحب بتصنيف واشنطن لمليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار الولايات المتحدة بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كـ"منظمة إرهابية".

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "نرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع قياداتها ضمن قوائم الإرهاب".

وأضاف قرقاش في تغريدته: "انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة ومؤسساتها وعلى المجتمع اليمني ونسيجه الاجتماعي والمدني أشعل شرارة العنف والفوضى وادى الى التدهور المآساوي للوضع الانساني في اليمن الشقيق."





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو في بيان، الإثنين: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".