إغلاق نُصب واشنطن لوجود تهديدات بتعطيل مراسم تنصيب بايدن.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة المتنزهات الوطنية الأمريكية اليوم الاثنين إنها أغلقت نُصب واشنطن حتى 24 يناير لوجود تهديدات مستمرة من جماعات شاركت في أحداث الشغب بمبنى الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي بتعطيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم 20 يناير.



وفي بيان بموقعها الالكتروني قالت هيئة المتنزهات إن التهديدات تشمل التعطيل المحتمل "لتجهيز وتنفيذ أحداث التنصيب التي تدور في عدة أنحاء من المتنزهات" في ناشونال مول بوسط العاصمة الأمريكية.

وجاء في البيان "ردا على ذلك، ستعلق هيئة المتنزهات الوطنية زيارات نُصب واشنطن اعتبارا من 11 يناير 2021 حتى 24 يناير 2021 ويمكن أن تقدم على إغلاق مؤقت للمنافذ العامة إلى الطرق وأماكن انتظار السيارات والحمامات في ناشونال مول وميموريال باركس إذا دعت الظروف لذلك حماية للسلامة العامة وموارد المتنزهات".