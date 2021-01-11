صديق سابق للرئيس التركي.. محكمة إسطنبول تقضي بسجن الداعية عدنان أوكتار أكثر من ألف عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قضت محكمة إسطنبول بسجن الداعية التركي المثير عدنان أوكتار 1075 عاما و3 أشهر؛ في جرائم إنشاء وإدارة منظمة لغرض ارتكاب جريمة، والاعتداء الجنسي على قاصرين، والاحتيال.



ومن بين التهم التي أدين بها أوكتار، ”محاولة التجسس السياسي والعسكري“، ودعم منظمة فتح الله غولن.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن مجموع الأحكام الصادرة بحق أوكتار وأتباعه، وعددهم 14 متهما، بلغ 9803 سنوات و 6 أشهر.

واشتهر أوكتار، وهو صديق سابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بترويج نفسه كداعية يروج للإسلام كدين يقبل الرقص والخمر والزنا والإثارة، وهو ما توحي به مقاطع فيديو وصور توثق ”سهراته الدعوية“.

وسبق أن أكدت مجلة ”نيوز ويك“ الأمريكية، أن ”الشائع في تركيا، هو أن أوكتار كان صديقا شخصيا للرئيس أردوغان، وداعما حقيقيا له. لكن هذه العلاقة شهدت تحولات على ما يبدو، منذ العام 2018″؛ بعد أن اتهم أوكتار بدعم جماعة الداعية التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن.

واعتقل عدنان أوكتار والعشرات من أتباعه، في شهر يوليو 2018؛ بسبب اتهامات منها تشكيل عصابة إجرامية والاحتيال وانتهاكات جنسية.

وقد حظي أوكتار، الذي يعرف أيضا باسم هارون يحيى، بشهرة واسعة في تركيا والعالم العربي.

وهكذا كان أوكتار يظهر إعلاميا عبر قناته الخاصة محيطا نفسه بعدد من الفتيات شبه العاريات والراقصات وفنانات الإغراء مرتديات ملابس مثيرة وأمامهن زجاجات من الخمر، حيث يرى أن الإسلام يحرم إظهار حلمتي صدر المرأة، ومنطقتها الحساسة فقط، على حد زعمه.