الجامعة العربية تدين عدوان وجرائم الاحتلال الاسرائيلي على المقدسات الفلسطينية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها وجرائمها على المقدسات الفلسطينية وآخرها استهداف الحرمين (القدسي والابراهيمي) الشريفين.



وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي في بيان له" ان سلطات الاحتلال فرضت إغلاقاً للحرم الابراهيمي الشريف أمام المصلين لمدة 10 أيام في الوقت الذي تطلق فيه العنان يوميا لغلاة المستوطنين لاستباحته وإقامة الصلوات التلمودية فيه إضافة إلى تصاعد اقتحامات المسجد الأقصى".

واضاف" أن استهداف الحرمين (القدسي والابراهيمي) يأتي في إطار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمر واقع قسري جديد من خلال الإجراءات والانتهاكات الجسيمة لحرمة وقدسية المسجدين وحرية العبادة إلى جانب السيادة والحقوق الفلسطينية"..مشيراً الى ان جماعات الهيكل قدمت في سابقة خطيرة من نوعها مقترحا لحكومة الاحتلال بهدف تفكيك قبة الصخرة لإقامة الهيكل المزعوم فيما كثفت اعمال الحفريات في ساحة البراق الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك لاستكمال تهويد ساحة البراق.

وحذر ، من العواقب الوخيمة لإمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلية في ارتكاب جرائمها بحق المقدسات والمساس بحرمتها وتدنيسها والتي تنذر بإشعال حرب دينية في المنطقة برمتها..مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات العملية الضرورية وعدم الاكتفاء بالبيانات لإلزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المقدسات وتقويضها لحرية العبادة.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار رقم (2334) لعام 2016 انقاذا لحل الدولتين وفرض تحقيق السلام لاستقرار المنطقة.