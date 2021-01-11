التوزيع الجغرافي للإصابات الـ456  بكورونا.. 42% في جهتي البيضاء والرباط

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 456 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 123 حالة جديدة، منها 115 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 69 حالة، منها 17 بسلا.

وبجهة الشمال، سجلت 63 حالة، منها 19 حالة بطنجة.

وبجهة سوس ماسة سجلت 57 حالة، وبجهة فاس مكناس سجلت 40 حالة، وبجهة الشرق 33 حالة، و31 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، وسجلت بجهة مراكش آسفي 16 حالة، ثم 12 حالة بدرعة تافلالت، و8 حالات ببني ملال خنيفرة، وحالتين بكل من العيون الساقية الحمراء، وجهة كلميم واد نون.

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