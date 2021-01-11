وفيات كورونا تتراجع في موريتانيا والحكومة تعيد فتح المدارس

جدة - عبدالحي حسين - استأنفت مؤسسات التعليم في موريتانيا، اليوم الاثنين، الدراسة بعد أسابيع من تعليقها في إطار إجراءات حكومية، لمواجهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وسائل اعلام موريتانية اليوم، تزامن مع تراجع أعداد المصابين بالفيروس في البلاد، عقب موجة ثانيك من الوباء كانت أعنف على البلاد.

وكانت السلطات الموريتانية، قد علقت الدراسة في موريتانيا، بسبب الموجة الثانية من كورونا مطلع شهر دجنبر الماضي ، ومددت هذا الإغلاق ثلاث مرات ، بسبب استمرار تفشي العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء أمس الأحد تسجيل 129 حالة شفاء، ووفاة واحدة، و83 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في موريتانيا حتى الآن إلى 15512 حالة، منها 13435 حالات شفاء، و384 وفاة.