الولايات المتحدة الأمريكية تصنف الحوثيين جماعة “إرهابية”

جدة - عبدالحي حسين - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية، مؤكدا أن الخطوة ستتبعها إجراءات لتقليل تأثير تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على واردات اليمن.

وقال بومبيو في بيان، إن التصنيف يهدف إلى “محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة جماعة الحوثيين وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق الحوثي، وعبد الله الحكيم، على قائمة الإرهابيين الدوليين”.

وكما بين أن القرار يهدف إلى تعزيز “الردع ضد النشاطات الضارّة التي يقوم بها النظام الإيراني الداعم للحوثيين”، وتابع أن القرار اتخذ من أجل “محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري”.

وذكر بومبيو أن الولايات المتحدة تخطط لإجراءات لتخفيف تأثير هذه الخطوة على الأنشطة الإنسانية والواردات اليمنية، ومع تطبيق تلك القرارات في 19 يناير، ستصدر وزارة الخزانة الأميركية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.

وتمتلك وزارة الخزانة سلطة تحديد استثناءات من خلال إصدار تراخيص خاصة للمنظمات الإنسانية لشحن المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى البلدان التي تخضع لعقوبات مشددة، كما فعلت مع إيران وفنزويلا، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وفي أول رد فعل لميليشات الحوثي على القرار الأميركي، قال قيادي حوثي إن المليليشيات المتحالفة مع إيران تحتفظ بحق الرد على أي تحرك أمريكي لإدراجها في القائمة السوداء.

وذكر محمد علي الحوثي على تويتر “سياسة إدارة ترامب إرهابية وتصرفاتها إرهابية… نحتفظ بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب وأي إدارة”.