موظف بشركة نقل الأموال يستولي على مليون و500 ألف أورو في العاصمة التونسية

جدة - عبدالحي حسين - أوردت وسائل إعلام تونسية، أن النيابة العامة في تونس قد فتح، اليوم الإثنين، تحقيقا حول عملية استيلاء مثيرة همت مبلغا ماليا قدره 1.5 مليون أورو، تخص أحد البنوك.

ونقلت صحيفة “موزاييك” عن مصدر قضائي، أن المبلغ المستولى عليه يعود لبنك عمومي وسط العاصمة، مضيفة بأن المعطيات الأولية تشير إلى أن موظفا بشركة نقل الأموال عمد إلى وضع مبلغ مالي قدره حوالي مليون ونصف مليون أورو داخل سيارته الخاصة عوض وضعه بالسيارة المخصّصة لنقل الأموال، والفرار بسيارته من المكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ المستولى عليه كان مخصصا لنقله إلى فرع بنك عمومي بشارع محمد الخامس في العاصمة التونسية.