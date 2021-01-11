رمى بنفسه من فوق قنطرة في للا تكركوست..عشريني يضع حد لحياته بطريقة مؤلمة

جدة - عبدالحي حسين - اهتزت سكان منطقة للا تكركوست ، ضواحي إقليم الحوز، اليوم الإثنين، على وقع حادث انتحار أحد الشبان بطريقة مؤلمة.

وحسب مصادر محلية، فقد أقدم شاب في العشرينيات، من ذوي الاحتياجات الخاصة، على وضع حد لحياته بطريقة مؤلمة، حيث قام برمي نفسه من فوق قنطرة وسط جماعة للا تكركوست.

وأضاف المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الدرك، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.

ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي بالحوز، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، وتحديد أسباب الوفاة، بناء على تعليمات النيابة العامة.