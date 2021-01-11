الجزائر ترخص لاستعمال اللقاح الروسي لمحاربة كورونا وتتوقع وصول أول جرعاته خلال يومين

جدة - عبدالحي حسين - بعد يوم من الترخيص له، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين، أن الدفعة الأولى من لقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، وقدرها 500 ألف جرعة، قد تصل إلى البلاد غدا أو بعد غد.

وقال الناطق باسم لجنة رصد تفشي فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم “إن أولى جرعات لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا قد يكون غدا أوبعد غد، حيث ينتظر استلام 500 ألف جرعة في مرحلة أولى”.

وأوضح فورار حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد “أنه بمجرد وصول اللقاح الروسي سيتم الشروع في عملية التطعيم، وأن عملية اقتناء اللقاح التي تتم بين معهد باستور والمخبر الروسي توجد في مراحلها الأخيرة”.

وتابع فورار أن تكلفة اقتناء اللقاح قد تتجاوز الـ 20 مليار دينار، مؤكدا أن “الأغلفة المالية متوفرة في ظل تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أن الأولوية لصحة المواطنين التي لا تقدر بثمن”.

وعن الاكتفاء فقط بـ 500 ألف جرعة في المرحلة الأولى، قال فورار “إنه لا يمكن لأي بلد في العالم تطعيم أكبر عدد من سكانه خلال فترة قصيرة، حتى في البلدان المتطورة أعدت مخططات تمتد على مدار سنة كاملة، وبالنسبة للجزائر سيتسنى للسلطات تقيم عملية التطعيم في مراحلها الأولى من حيث التخزين، ولا يمكن اقتناء جرعات بكميات هائلة في ظل الضغط والطلب الكبير عليه في الأسواق الدولية”.

وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد أعلنت أمس أنه تم منح تسجيل اللقاح الروسي “سبوتنيك-V” من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التابعة لوزارة الصناعة الصيدلانية، وذلك في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة لأجل الشروع في حملة التلقيح المقررة خلال شهر يناير الجاري.