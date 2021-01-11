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شكرا لقرائتكم خبر عن غدا اجتماع الدورة الـ 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021
تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها العادية الـ50 غدا، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمشاركة رؤوساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.
وتهدف اللجنة إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك لزيادة فاعلية العمل العربي المشترك وتلافي الازدواجية .