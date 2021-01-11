غدا اجتماع الدورة الـ 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها العادية الـ50 غدا، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمشاركة رؤوساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.

