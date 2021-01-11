وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن يؤكدون دعمهم لجهود تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

أكد الاجتماع الوزاري الرباعي المخصص لعملية السلام في الشرق الأوسط، التزامه التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه في مبادرة السلام العربية.



وشدد وزراء خارجية مصر، والأردن، وألمانيا، وفرنسا في البيان الصادر في ختام اجتماعهم اليوم بالقاهرة على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

واتفق الوزراء على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولي يقوّض من إمكانية حل الدولتين، وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما شدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وأكدوا في هذا الشأن أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.