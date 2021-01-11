التعليم تطلق قناة قبول الطلبة من ذوي الشهداء وتحدد أسبوعاً للتقديم

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، عن اطلاق قناة قبول الطلبة من ذوي الشهداء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان، إن "مدة التقديم تستمر أسبوعا واحدا عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة من دون الحاجة الى مراجعة مؤسسة الشهداء لتفعيل الخيارات (لمن قدم مسبقًا) الى هذه القناة".

وأضاف أن "الطلبة الذين لم يقدموا أو لم يظهر لهم قبول مركزي يكون تقديمهم عبر البوابة بعد مراجعة مؤسسة الشهداء لتفعيل الخيارات".