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اسود الرافدين يختتمون التحضيرات.. جاهزون لودية الامارات

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-11 | 17:51

اسود الرافدين يختتمون التحضيرات.. جاهزون لودية الامارات

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اختتم المنتخب الوطني بكرة القدم، تدريباته استعداداً لمواجهة نظيره الاماراتي ودياً.
وخاض اسود الرافدين الوحدة التدريبية الرابعة والاخيرة مساء اليوم الاثنين استعداداً لودية الغد.

وسيلعب اسود الرافدين مواجهة الغد بمهاجم واحد وهو محمود خليل بعد اصابة علاء عبد الزهرة وتعذر التحاق ايمن حسين.


وستقام المباراة غداً على ملعب نادي الوصل وستنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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