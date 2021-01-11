'منقذو وطن' تدين أحداث الناصرية

بغداد - ياسين صفوان - أدانت حركة "منقذو وطن"، اليوم الاثنين، الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية، مؤكدةً وقوفها مع المتظاهرين في التعبير عن رأيهم "بالطرق السلمية كأحد اشكال المشاركة السياسية".



وجاء في بيان لأمين عام الحركة محمد توفيق علاوي، تلقت الخليج 365 في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تدين وتستنكر حركة منقذو الوطن الاحداث الدامية التي شهدتها تظاهرات مدينة الناصرية الاحد وسقوط العشرات ما بين قتلى وجرحى".



وأكدت الحركة، "وقوفها مع المتظاهرين في التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية كأحد اشكال المشاركة السياسية"، داعية القوات الامنية الى "الكف عن ملاحقة المتظاهرين والنشطاء واعتقالهم".

