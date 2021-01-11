انفجار يستهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الباب المعظم وسط العاصمة بغداد".

واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية"، مبيناً أن "الانفجار أدى إلى إصابة مدني".

