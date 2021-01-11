انت الان تتابع خبر انفجار يستهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انفجرت عبوة ناسفة، الاثنين، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة الباب المعظم وسط العاصمة بغداد".
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية"، مبيناً أن "الانفجار أدى إلى إصابة مدني".
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة استهدفت محلا لبيع المشروبات الكحولية"، مبيناً أن "الانفجار أدى إلى إصابة مدني".