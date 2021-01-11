انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الإصابات 273 موزعة كالآتي:
ابو غريب-------------28 الدولعي---------------2
السيدية---------------7
الشعلة---------------17
الصالحية--------------4
الطارمية--------------19
العامرية---------------9
العطيفية--------------5
العلاوي---------------4
الغزالية--------------10
القادسية--------------4
الكاظمية-------------15
المحمودية------------17
المنصور--------------11
المواصلات------------2
الوشاش---------------1
اليرموك---------------8
جكوك----------------3
حي الجامعة------—---6
حي الجهاد------------8
حي الخضراء----------4
حي العدل ------------2
حي العامل------------7
حي الفرات---------—-2
شارع حيفا------------2
كرادة مريم------------2
ناحية الرشيد----------6
ابو غريب-------------28
الاسكان----------------4
الاعلام----------------6
البياع -----------------5
التاجي----------------9
الحرية ---------------24
الدورة----------------20
السيدية---------------7
الشعلة---------------17
الصالحية--------------4
الطارمية--------------19
العامرية---------------9
العطيفية--------------5
العلاوي---------------4
الغزالية--------------10
القادسية--------------4
الكاظمية-------------15
المحمودية------------17
المنصور--------------11
المواصلات------------2
الوشاش---------------1
اليرموك---------------8
جكوك----------------3
حي الجامعة------—---6
حي الجهاد------------8
حي الخضراء----------4
حي العدل ------------2
حي العامل------------7
حي الفرات---------—-2
شارع حيفا------------2
كرادة مريم------------2
ناحية الرشيد----------6
الشفاء: 207.. الوفيات: 1