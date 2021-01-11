بايدن يختار الدبلوماسي السابق وليام بيرنز لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الإثنين، اختيار الدبلوماسي المخضرم وليام بيرنز الذي شغل مراكز عدة حول العالم، لتولي إدارة وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه".



وقال بايدن " ان وليام بيرنز دبلوماسي نموذجي يتمتع بخبرة عقود على الساحة العالمية من أجل إبقاء شعبنا وبلدنا في أمن وسلام"، وفق ما جاء في بيان وزعه مكتبه الإعلامي.

وأضاف الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير" إنه يشاركني اعتقادي الراسخ بأن الاستخبارات يجب أن تكون غير مسيسة".

ويعتبر وليام بيرنز دبلوماسيا مهنيا سابقا وخدم كلا الحزبين، ونال الاحترام في الداخل والخارج، وهو قادر على إصلاح الوكالة المتشعبة والتي تعرضت لضربات شديدة مؤخرا.

وبحسب مصادر أميركية فإن اختيار بيرنز هو آخر قرار رئيسي للإدارة الديمقراطية القادمة، ويسلط الضوء على الصفات التي تميز فريق السياسة الخارجية لبايدن.