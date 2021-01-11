شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدا اجتماع الدورة الـ 50 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك دورتها العادية الـ50 غدا، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمشاركة رؤوساء ومديري المنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ومؤسسات التمويل العربية.

