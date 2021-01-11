«خريج تاريخ.. يجيد الروسية والعربية والفرنسية.. ألف كتاب عن مصر».. 16 معلومة عن ويليام بيرنز المرشح لمخابرات بايدن

الشارقة - اميمة ياسر - عين الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، اليوم، السفير الأمريكي السابق ويليام بيرنز مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه».

وقال بايدن، في بيان عنه، إن بيرنز يشاركه إيمانه العميق بأن الذكاء يجب أن يكون غير سياسي وأن خبراء المخابرات في خدمة الأمريكية يستحقون الامتنان والاحترام، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

ورصد موقع «الوطن» أهم المعلومات عن وليام جيه بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجديد، كالتالي:

- حاصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ من جامعة «لاسال».

- يحمل شهادتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من «جامعة أكسفورد» البريطانية.

- حاصل على 3 شهادات دكتوراه فخرية

- احتل أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي الأمريكي «سفير متمرس» وهو السفير المتمرّس الثاني فقط في التاريخ الذي أصبح نائباً لوزير الخارجية.

- كان بيرنز سفيراً لدى الأردن من 1998 حتى 2001.

- شغل منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بين 2001 و2005.

- عمل سفيرا للولايات المتحدة روسيا من 2005 إلى 2008.

- أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونلديزا رايس في 18 يناير 2008 عن تعيين وليام بيرنز في منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية.

- شغل بيرنز بين العامين 2008 و2011 منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

- تقاعد بيرنز من وزارة الخارجية الأمريكية في 2014 بعد عملٍ دبلوماسي دام 33 عاماً.

- بيرنز يتولى حاليا رئاسة مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي

- نال 3 جوائز رئاسية للخدمة المتميّزة، وعدداً من جوائز الخارجية الأمريكية، بما في ذلك 3 من جوائز الوزير للخدمة المتميزة، وجائزتي شرف للخدمة المتميزة، إضافة إلى جائزة «تشارلز كوب جونيور» للسفراء للمبادرة والنجاح في تنمية التجارة للعام 2006.

- حاصل بيرنز على جائزة«روبرت فرايشر» التذكارية لحلّ النزاعات وصنع السلام، وجائزة «كليمنت دنّ» للأداء النموذجي على مستوى منتصف الحياة المهنية.

- ألف بيرنز كتاب عن مصر بعنوان «المساعدات الاقتصادية والسياسة الأمريكية تجاه مصر في الفترة من 1955-1981»، في عام 1985.

- أدرجته مجلة «تايم» الأمريكية، في 1994، على لائحة أول 50 قائداً أمريكياً واعداً دون سنّ الـ40، وعلى لائحة القادة الـ100 في العالم من الشباب.

- يجيد بيرنز الروسية والعربية والفرنسية.