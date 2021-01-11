شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى عن على عبد العال: تحمل المسئولية بكل شجاعة على مدى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحمل المسئولية بكل شجاعة وإيمان، عمل بجد واجتهاد على مدى خمس سنوات.

وكتب مصطفى بكرى، عبر حسابه بموقع تويتر: "الذين بدأوا يتقولون على د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق لمجرد نشر معلومات تقول إنه لن يعاد انتخابه مرة أخرى، على عبدالعال أراد البعض أم لم يرد تحمل المسئولية بكل شجاعة وإيمان، عمل بجد واجتهاد على مدى خمس سنوات".



مصطفى بكرى عبر تويتر

وأضاف: "رجل وطنى بمعنى الكلمة، أستاذ قانون دستورى له اعتباره لدى كافة الأوساط العلمية، أنه من المخجل أن يخرج البعض ليتقول على رجل كان بالأمس مثار إشادة من الجميع، ماذا يقول عنا الناس، أيقولون أن هناك من يتعمد إهانة الشرفاء، ماهى مشاعر رجل لم يعرف طعما للحياة طيلة السنوات الخمس الماضية، هل هذا هو جزاؤه، التقول والادعاءات والأكاذيب".

وتابع: "مهما تقولتم، فنحن لن ننسى لهذا الرجل دوره الوطنى وإخلاصه لرسالته وتحمله الكثير من أجل هذا الوطن".

يشار إلى أن مصطفى بكرى عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، أعلن ترشحه على وكالة مجلس النواب 2021، وأنه سيعلن ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس التى ستشهد إجراء انتخابات رئيس ووكيلى المجلس.