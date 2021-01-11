شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى النواب غدا اليمين الدستورية مع تطبيق الإجرءات الاحترازية × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا الثلاثاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة في مواجهة فيروس كورونا ، ومن المقرر، أن تقود النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، خطة مُحكمة في إطار الأمور الاجرائية الخاصة بجلوس الأعضاء وذلك ضمانا لسلامة النواب نستعرضها علي النحو الاتي :

1- يتم تقسيم النواب خلال أداءاليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب، إذا من المُقرر أن يحضر نواب الفردي الساعة 11 يعقبها نواب القائمة، ليبدأ نواب الفردي يترتب أرقام عضويتهم في أداء اليمين الدستورية، ثم القوائم ثم المعينين، وسيجرى إدخال الأعضاء من النظام الفردي أولاً، ويتم رفع الجلسة عقب اداء اليمين الدستورية لتعقيمها، وتعقد الجل لأداء يمين نواب القائمة والمعينين.

2- ترتيب جلوس الأعضاء، وفقا لأرقام عضويتهم سيكون بدءاًمن يمين المنصة مروراً بمنتصفها وانتهاءاً يسار المنصة، ليكون العضو رقم (1) في الصف الأول أقصي يمين المنصة.

3- السيناريو يقضي بأن يستمر نواب القائمة والمعينون داخل القاعة دون مغادرتها، بعد أداء القسم للتصويت علي انتخاب رئيس المجلس،وسيتم التصويت بالمناداة علي اسم كل نائب وسيصل صندوقالتصويت لمكان جلوس النائب، وسيكون هناك مجموعة صناديق تصل بشكل منظم حتى كل نائب، علي أن يدخل نواب الفردييدخلوا لاحقا للتصويت علي الرئيس وفي أعقاب ذلك يتم الإعلان عنرئيس المجلس في أعقاب ذلك، والذي من المتوقع أن يلقي كلمة بهذهالمناسبة.

4- بالنسبة للوكيلين، سيتم البدء بنواب الفردي والذين يتواجدونفي القاعة لانتخاب الوكيلين ليخرجوا بعد ذلك، ويدخل نواب القائمة ليدلوا بأصواتهم ويعلن نتيجة انتخاب الوكيلين.

5- النواب داخل القاعة سيقسمون علي 3 مستويات، الدور الأول ويستوعب 248 مقعداً في ضوء قواعد التباعد الاجتماعي التي اتخذتها الأمانة العامة داخل المجلس، والمستوى الثانى بالشرفة الأولي 39 مقعد، أما المستوى الثالث في الشرفات36 مقعداً.

6- وضعت الأمانة العامة للمجلس، خيمة انتظار مٌجهزة بكافةالإمكانيات في ساحة المجلس وستكون متصلة بشاشات بالقاعةالرئيسية، مُخصصة لانتظار الأعضاء فضلا عن القاعات الأخرى والبهو، وجميع القاعات موصولة بالصوت والصورة بما يحدث داخل القاعة.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.