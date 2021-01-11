البرهان: ندعم جهود تحقيق التنمية والاستقرار وسط دارفور

محمد اسماعيل - القاهرة - السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، دعم الحكومة لمشاريع التنمية والخدمات والاستقرار بولاية وسط دارفور، بما يحقق الحياة الكريمة لمواطنيها.

وأطلع البرهان، خلال لقائه وفد الإدارة الأهلية بالولاية برئاسة الديمنقاوي سيسي فضل سيسي، على الجهود المبذولة لتعزيز السلام وتقوية اللحمة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية بالولاية.

وأوضح الديمنقاوي سيسي، في تصريح صحفي، ان اللقاء يأتي في إطار دعم جهود حكومة الولاية لتحقيق التنمية والرخاء والاستقرار.

وأضاف أن اللقاء تناول عددا من القضايا شملت مآلات خروج بعثة "يوناميد" من دارفور، والاحتياطات اللازمة لذلك، ودعم عملية السلام الحالية، وإلحاق رئيس حركة "تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، بركب السلام.