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اليابان تكتشف سلالة جديدة لفيروس "كورونا"

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اسماعيل عبد الحي - قالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الأحد، إنه تم إكتشاف سلالة جديدة تماما لفيروس لدى أربعة مسافرين قادمين من البرازيل.

 

وقال تاكاجي واكيتا، رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين أكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

 

وكانت بريطانيا وجنوب إفريقيا قد إكتشفتا خلال الأسابيع القليلة الماضية سلالتين جديدتين من فيروس كورونا، تتميزان بالإنتشار السريع، وأدى ظهورهما إلى طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس.

 

 

 

المصدر: رويترز

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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