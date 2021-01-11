جونسون: نمر بلحظة فارقة بمواجهة جائحة كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، انه يُحذر من حيث إن بلاده تمر خلال هذه الفترة بلحظة محفوفة بالمخاطر في مواجهة جائحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، منوها بأنها باتت تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين في بعض الأماكن.

تصريحات جونسون:

كما وقد أفاد جونسون إنه "سباق مع الزمن، لأننا نستطيع جميعا أن نرى التهديد الذي تواجهه خدمة الصحة الوطنية، والضغط الذي تتعرض له، والطلب على وحدات العناية المركزة، والضغط على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحتى نقص الأكسجين في بعض الأماكن". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وتابع: "هذه لحظة محفوفة بالمخاطر للغاية. أسوأ شيء بالنسبة لنا الآن، هو السماح للنجاح في طرح برنامج اللقاح بتوليد أي نوع من الرضا عن

حالة الوباء".

ولفت إلى أن ما يقرب من 40% ممن أعمارهم فوق 80 عاما في البلاد قد تم تطعيمهم بالفعل، بالإضافة إلى 23% من المسنين المقيمين في دور الرعاية.

وعن اللقاح قال جونسون إنه "طلب ضخم، ليس هناك شك في أنه هدف يمتد بشكل كبير"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه ممكن التحقيق.

وحول ما إذا كان سيشدد قواعد الإغلاق، قال إن على الناس اتباع القواعد؛ لأنهم إذا ما فشلوا في ذلك فقد تكون هناك حاجة إلى التشديد، مضيفا: "عندما يتعين علينا تشديدها، سنقوم بذلك".

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرًا من المرض، كما أنها أيضًا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.