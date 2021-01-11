الخارجية الإيرانية: طهران مفتوحة للسعودية والإمارات في حال حققتا شرطًا واحدًا

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت الخارجية الإيرانية، مؤكدة أن "أحضان" طهران مفتوحة للسعودية والإمارات في حال حققتا شرطًا واحدًا يتعلق بالمسار الذي تتبعه كل من الدولتين.

تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية:

كما أفاد سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لقد قلنا على الدوام بصورة واضحة ومحددة بأنه متى ما أصلحت هاتان الدولتان (الإمارات والسعودية) طريقهما الخاطئ واهتمتا بحقائق العلاقات والمنطقة

فإن أحضاننا مفتوحة لهما"، على حد تعبيره. وفقاً لوكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأتت تصريحات المتحدث باسم الخارجية خلال المؤتمر الصحيفي الأسبوعي، حول "تغيير نهج السعودية والإمارات تجاه إيران".

كما أفاد خطيب زادة، تعليقًا على آخر المستجدات التي تشهدها منطقة الخليج، "بطبيعة الحال هنالك تطورات حاصلة في منطقة الخليج، وفور

ما أعلنت الكويت بحصول تطورات لحل وتسوية القضايا في هذه المنطقة رحبنا بهذا الأمر".

كما قد أشار المتحدث إلى أن بلاده تنظر إلى هذه التطورات بنظرة متفائلة، مؤكدا: "نأمل بأن ينتهي هذا المسار الذي انطلق إلى نتيجة جيدة".

هذا وقد عبر المتحدث عن أمله من أن تتمكن "دول المنطقة ومنها الإمارات والسعودية عبر تفهم صحيح لحقائق وأوضاع المنطقة من التحرك في طريق نصل فيه إلى آلية إقليمية في سياق إرساء السلام والاستقرار في المنطقة".