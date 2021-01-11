فلسطين تُعلن اعتمادها اللقاح المضاد لكورونا "سبوتنيك V"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها اعتمدت رسمياً اللقاح الروسي "سبوتنيكV" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما أكد مصدر في الوزارة أن: "وزارة الصحة الفلسطينية صادقت على استخدام اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المعروف باسم "سبوتنيك V"، وأنه قد جرى التباحث مع الجانب الروسي حول اللقاح وصادقت عليه فلسطين لاستلامه". وفقاً لـ وكالة سبوتنيك الإخبارية.

وأضاف المصدر: "ستقوم روسيا بتوريد اللقاح خلال الأشهر الثلاث المقبلة، لتبدأ مؤسسات الصحة الفلسطينية تطعيم مواطنيها، إذ أن الجرعات ستصل تباعا"، مؤكدا أن اللقاح سيتم تقديمه بشكل مجاني للمواطنين الفلسطينيين ولن يكون إجباريا.

بدوره أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الاثنين، أن فلسطين هي الدولة الأولى

في الشرق الأوسط التي تقوم بتسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كوفيد-19 "سبوتنيك V"، وأنها ستتسلم أول دفعة من اللقاح خلال ثلاثة أشهر.

وجاء في بيان صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي: "يعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي عن قيام وزارة الصحة الفلسطينية بتسجيل لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، وقد تم التسجيل في إطار إجراءات عاجلة "الاستخدام الطارئ"، دون القيام بأبحاث سريرية إضافية على أراضيها".

وأشار البيان إلى أن من المقرر توريد أول دفعات اللقاح الروسي ضد فيروس كورنا المستجد إلى فلسطين في الربع الأول من العام الجاري.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.