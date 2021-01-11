بريطانيا تُعلن انخفاضًا بنسبة 27.1% في أعداد المتسوقين في البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - صرحت سبرينج-بورد للأبحاث، أنه وفقاً للإحصائيات فإنه لوحظ انخفاض أعداد المتسوقين في المتاجر ومراكز التسوق والمنافذ الأخرى في أنحاء بريطانيا بنسبة 27.1% الأسبوع الماضي.

كما أظهرت الإحصائية ذلك إلى تأثير الإجراءات الجديدة الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وفقاً لوكالة سبوتنيك الإخبارية.

أمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الاثنين الماضي بتطبيق إغلاق شامل جديد في إنجلترا، لاحتواء تنامي إصابات فيروس كورونا بمعدلات قد لا تستوعبها بعض أقسام المنظومة الصحية.

تصريحات سبرينج-بورد:

وقالت سبرينج-بورد إن أعداد المتسوقين في أنحاء بريطانيا انخفضت 35 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق

في مراكز التسوق و26 بالمئة في الشوارع الرئيسية و21.3 بالمئة وفي مجمعات سلاسل التجزئة خارج المدن.

وأضافت أنه على أساس سنوي، كانت معدلات ارتياد وجهات البيع بالتجزئة في بريطانيا أقل 63.8 بالمئة مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.

يشار إلى أنه قد تم اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لأول مرة في المملكة المتحدة ، وهذا النوع من الفيروسات أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في

المائة من سلالات كورونا الأخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن النوع الجديد من فيروس كورونا تم تسجيله بالفعل في ثماني دول أوروبية.

كما أن سلالة كورونا الجديدة تنتقل بسرعة بين البشر، ورغم انتشارها السريع، إلا أنها لا تجعل المصاب بها يعاني كثيرا من المرض، كما أنها أيضا لا تسبب الموت بشكل كبير.

يُذكر أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، قبل أن يتسرب خارج حدود الصين لإحداث فوضى عالمية، مما تسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون شخص وانهيارات اقتصادية.