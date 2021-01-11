فلسطين تمنح الترخيص للقاح «سبوتنيك في» ضد كورونا

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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، إن وزارتها منحت «موافقة طارئة» على توزيع لقاح «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا المستجد في المناطق التي تخضع للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكرت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، أنها تتوقع تلقي الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة «أسترازينيكا» في مارس المقبل.

وأكد صندوق الثروة السيادية الروسي إقرار استخدام اللقاح، وهو اللقاح الروسي الرئيس، للوقاية من مرض كوفيد-19.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع وصول الشحنة الأولى من اللقاح الشهر المقبل، وأن تصل كل الشحنات في الربع الأول من العام الجاري.

والصندوق السيادي الروسي هو المسؤول عن تسويق لقاح (سبوتنيك في) بالخارج.

ولم يكشف الصندوق عن عدد الجرعات التي ستشحن إلى الأراضي الفلسطينية، لكنه قال إن الإمدادات سيتم توفيرها من قبل شركاء التصنيع في الهند والصين وكوريا الجنوبية وأماكن أخرى.

وسجلت السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، 12 وفاة و928 إصابة جديدة بالفيروس.

ولفتت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 89.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.