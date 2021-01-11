البنك الدولي يستثمر 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أنه قرر استثمار ما يزيد على خمسة مليارات دولار أميركي على مدار السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في استعادة التنوع البيئي، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز سبل العيش في 11 دولة أفريقية أثناء تعافيها من جائحة كوفيد-19.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الاستثمار سيساعد في تحسين حياة الناس، بينما تتعافى تلك الدول من مرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد، وتتعامل مع تأثير فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وأوضح البنك، في بيان، أن الأموال ستستفيد منها دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.

وتأثرت اقتصادات الدول الأفريقية بجائحة كورونا بسبب الإغلاق الذي اضظرت الدول إلى فرضها ضمن مساعيها للسيطرة على نفس الفيروس.