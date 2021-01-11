بوتين يستضيف أول محادثات بين قادة أرمينيا وأذربيجان منذ الحرب الأخيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - استضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف لأول مرة منذ الحرب التي دارت بين البلدين العام الماضي على إقليم ناغورني قره باغ.

كان اتفاق على وقف إطلاق النار، توسطت فيه روسيا، في نوفمبر قد أوقف الصراع الذي استمر ستة أسابيع بين قوات أذربيجان وقوات الأرمن على الجيب الجبلي والمنطقة المحيطة به.

لكن التوتر استمر مع وقوع اشتباكات متقطعة، واحتجاز أسرى حرب لدى الجانبين والخلافات حول كيفية عمل ممر جديد للمواصلات يقطع الإقليم.

وترى كل من أذربيجان وأرمينيا أن الإقليم جزء من وطنها التاريخي. وخاض الجانبان حرباً أوسع نطاقاً في التسعينيات بسبب الإقليم سقط فيها عشرات الآلاف من القتلى.