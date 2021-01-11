أكثر من مليون و934 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,934,693 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، بحسب مصادر رسميّة، اليوم الاثنين.

وأصيب أكثر من 90,196,880 شخصاً في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى منهم 55,592,800 مصاب على الأقل.

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ومنذ بداية الوباء، ازداد عدد الاختبارات بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض غير مكتشفة.

وسجلت الأحد 8,659 وفاة إضافية و669,440 إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة، حسب أرقامها الأخيرة، هي الولايات المتحدة مع 1957 وفاة، تليها بريطانيا (563) والمكسيك (502).

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من الوباء؛ إذ سجلت 374,341 وفاة من أصل 22,409,480 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز.

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضرراً هي البرازيل، حيث سُجلت 203,100 وفاة و8,105,790 إصابة، والهند مع 151,160 وفاة (10,466,595 إصابة) والمكسيك مع 133,706 وفيات (1,534,039 إصابة) والمملكة المتحدة مع 81431 وفاة (3,072,349 إصابة).

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات، نسبةً لعدد السكان، بلغ 173 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (144) والبوسنة (132) وإيطاليا (130) ومقدونيا الشمالية (126).

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ الاثنين 621,113 وفاة (28,965,425 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 530,753 وفاة (16,525,174 إصابة) والولايات المتحدة وكندا 391,279 وفاة (23,068,650 إصابة).

وسجلت في آسيا 225,774 وفاة (14,331,382 إصابة) والشرق الأوسط 92114 وفاة (4,221,010 إصابات) وإفريقيا 72715 وفاة (3,053,896 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31350 إصابة).



