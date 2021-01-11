مستشار خامنئي يكشف: سليماني قاد 70 ألف عسكري في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 32 دقيقة

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 5:40 مساءً

قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الإسم الأكثر دموية في إيران، والمسؤول عن عدة مجازر طائفية في سوريا والكثير من الجرائم والانتهاكات الإنسانية في العراق.

أسس قاسم سليماني، عشرات الفرق العسكرية في سوريا والعراق بحسب معلومات كشف عنها الإثنين، اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

وقال صفوي بحسب “إرم نيوز” في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني إن ”سليماني قاد عمليات جهادية وثورية على مستوى إستراتيجي وخاصة في منطقة غرب آسيا“، في إشارة إلى سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وأضاف أن سليماني كان يتمتع بحرفية عالية في قيادة وتنظيم قوات في دول مختلفة تخدم جبهة المقاومة، ومنها قوات فاطميون وزينبيون وحيدريون، إذ شمل تعريف جبهة المقاومة عند سليماني منطقة واسعة من شرق البحر المتوسط وغرب آسيا، وحتى أمريكا الجنوبية“.

وأضاف أن ”سليماني أسس في العراق أكثر من 22 فرقة عسكرية، كما قاد وحدات في سوريا شملت من 60 إلى 70 ألف عسكري، فضلا عن دول أخرى؛ وذلك لمواجهة التهديدات الأمنية في هذه الدول“.

وأشار إلى أن ”مدرسة سليماني الفكرية كانت تعمل على استغلال كل الإمكانات للشعوب الإسلامية في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وذلك تبعا لتدابير المرشد الأعلى في إيران وسياسات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني“.

وحول دور الحرس الثوري الإيراني في قيادة المعارك المسلحة في العراق وسوريا، أفاد صفوي بأن ”سليماني أثبت جدارة في قيادة وإدارة التنسيق بين القوات المتطوعة والجيوش الكلاسيكية في العراق وسوريا“.

وقُتل قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام الماضي، بعد قيادته لفيلق ”القدس“ التابع للحرس الثوري لأكثر من 20 عاما، وهو أشهر وحدات الحرس الثوري المسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الحدود الإيرانية.