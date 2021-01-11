أنقرة تقدم لليونان عرضا رسميا لاستئناف المحادثات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

قدمت أنقرة عرضا رسميا لليونان لاستئناف المحادثات التمهيدية حول مطالباتهما البحرية المتعارضة في البحر المتوسط، وقضايا أخرى هذا الشهر، وذلك بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين.

وأضاف أوغلو أنه ”لذلك ليس لدى اليونان أي عذر في الوقت الحالي، وأن المحادثات ستغطي جميع القضايا بين الجارتين“، لافتا إلى أننا ”نريد أن نوجه دعوة رسمية اعتبارا من اليوم، نحث اليونان على بدء محادثات استكشافية، على أن يعقد الاجتماع الأول خلال شهر يناير“.

وأشار الوزير التركي، إلى أنه ”تحت ضغط من بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها ألمانيا، ألمحت اليونان إلى أنها قد تستأنف المحادثات، في 11 يناير/كانون الثاني“.

وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية اليونانية، إنها ”لم تتلق دعوة رسمية، لكنها مستعدة لاستئناف المحادثات“.

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، ومسائل بحرية أخرى.

وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي؛ عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا، لكن السفينة عادت إلى السواحل التركية.