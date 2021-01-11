مجلس النواب الأمريكي يناقش عزل ترامب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - يناير - 2021 4:29 مساءً

اعلن رئيس اللجنة التنظيمية في مجلس النواب الأمريكي إن جلسة يوم الأربعاء ستناقش مسائلة وعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن مقاليد الحكم في 20 الشهر الجاري.

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي جيم ماكجفرن لشبكة “سي إن إن” يوم الاثنين: “من المهم أن نتحرك ومن المهم أن نتصرف بجدية شديدة وبشكل مقصود”.

وقال ماكجفرن إنه يعتقد أن الجمهوريين في مجلس النواب سيعارضون قرارا يطالب نائب الرئيس مايك بنس بتطبيق التعديل الخامس والعشرين على دستور الولايات المتحدة وإزاحة ترامب من السلطة، مضيف أنه في هذه الحالة ستقوم اللجنة التنظيمية بإحالة موضوع القرار إلى التصويت العام، وبعد 24 ساعة، ستطرح قرارا آخر بشأن العزل للتصويت.