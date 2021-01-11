الارياني:تصنيف مليشيات الحوثي منظمة ارهابية انتصار لدماء الآلاف من ضحايا جرائمها

محمد الفلاح - الإثنين 11 يناير 2021

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني "ان إعلان الخارجية الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران منظمة إرهابية وادراج ثلاثة من قياداتها ضمن قوائم الارهاب، خطوة تضع مليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي الى جانب المنظمات الارهابية، بعد أن اوغلت في دماء اليمنيين وقوضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية".



واضاف الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية سبأ " ان تنصينف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية ، هو انتصارا لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها، وضمان لعدم الإفلات من العقاب‏، وتلبية لمطالب ملايين اليمنيين الذين أطلقوا حملات شعبية مطالبين بصوت واحد تصنيف الحوثي جماعة ارهابية".

واشار الارياني الى ان هذه الخطوة سيكون لها أثر كبير في الحد من جرائم مليشيا الحوثي التي يدفع ثمنها المدنيين ووقف الانشطة الارهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي والمصالح الدولية وحصر عمليات تهريب الاسلحة والخبراء الايرانيين ،واجبارها للرضوخ للسلام، وإنهاء المعاناة الانسانية لملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها‏.

ووجه الارياني الشكر لليمنيين الذين خرجوا في مختلف المحافظات، ووسائل التواصل الاجتماعي رافعين شعار #صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه ، اوصلوا رسالتهم للعالم في وجه الارهاب الحوثي الذي تصاعد منذ وصول الضابط في فيلق القدس الايراني المدعو حسن ايرلو، وبلغ ذروته مع جريمة إستهداف مطار عدن الدولي‏.

ودعا وزير الاعلام ،كافة الدول العربية الشقيقة للمبادرة بإعلان مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" باعتبارها راس حربة للمشروع التوسعي الايراني، وإدراكا لحجم الخطر الذي تمثله على الامن القومي العربي وامن واستقرار المنطقة، ودعما لجهود الدولة والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب‏.

كما طالب الارياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ ذات الخطوة عبر تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" وإدراج قياداتها ضمن قوائم الارهاب، التزاما بمسئولياتها القانونية في حماية حقوق الانسان ووقف الانشطة الارهابية وصون السلم والأمن الاقليمي والدولي.