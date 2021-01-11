شكرا لقرائتكم خبر عن الأرياني: تصنيف المليشيا انتصار لدماء آلاف الضحايا اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تضع المليشيا في مكانها الطبيعي إلى جانب المنظمات الإرهابية

- سيكون لهذه الخطوة أثر كبير في الحد من جرائم الحوثي

- ستجبرها للرضوخ للسلام وإنهاء المعاناة الانسانية لملايين اليمنيين

رحب معمر الارياني وزير الاعلام اليمني بإعلان الخارجية الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران منظمة إرهابية، وادراج ثلاثة من قياداتها (عبد الملك الحوثي، عبد الخالق بدر الدين الحوثي، عبد الله الحاكم) ضمن قوائم الارهاب، تلبية لمطالب ملايين اليمنيين الذين أطلقوا حملات شعبية.

وقال وزيرالإعلام اليمني في تغريدة عبر حسابه الرسمي: هذه الخطوة تضع مليشيا الحوثي في مكانها الطبيعي الى جانب المنظمات الارهابية،بعد أن اوغلت في دماء اليمنيين وقوضت الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وقادت لأكبر مأساة إنسانية في تاريخ البشرية، وهي انتصارا لدماء مئات الآلاف من ضحايا جرائمها وانتهاكاتها،وضمان لعدم الإفلات من العقاب .

وأضاف "الإرياني ": سيكون لهذه الخطوة أثر كبير في الحد من جرائم مليشيا الحوثي التي يدفع ثمنها المدنيين ووقف الانشطة الارهابية التي تستهدف الأمن الإقليمي والمصالح الدولية وحصر عمليات تهريب الاسلحة والخبراء الايرانيين،واجبارها للرضوخ للسلام، وإنهاء المعاناة الانسانية لملايين اليمنيين بمناطق سيطرتها

ووجه الشكر لأبناء الشعبن اليمني الذين خرجوا في مختلف المحافظات، ووسائل التواصل الاجتماعي رافعين شعار صوت واحدا لحوثي جماعه ارهابيه واصلوا رسالتهم للعالم في وجه الارهاب الحوثي الذي تصاعد منذ وصول الضابط في فيلق القدس حسن ايرلو، وبلغ ذروته مع جريمة إستهداف مطار عدن الدولي