مليشيا الحوثي تضيف النشيد الإيراني إلى صرخاتهم الطائفية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من التبعات الخطيرة لممارسات مليشيا الحوثي في ‎صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

”الخليج 365” تنشر نص وثيقة إدراج الحوثيين "إرهابية"



الإرياني: تصنيف الحوثي جماعة إرهابية يحمي اليمنيين



وقال الإرياني إن هناك محاولات ممنهجة من إيران لتزييف الوعي الوطني وطمس الهوية اليمنية وتعميم الشعارات والطقوس الإيرانية وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني وتحويل تلك المناطق إلى مستعمرة إبرانية.

وأوضح أن مليشيا الحوثي استبدلت النشيد الوطني لليمن بنشيد الثورة الإيرانية لتدشين فعالياتها الطائفية في العاصمة المختطفة ‎صنعاء في دلالة لمستوى الانقياد والتبعية الكاملة لنظام ولاية الفقيه في إيران.