السعودية: تصنيف واشنطن للحوثيين "منظمة إرهابية" دعم للجهود السياسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن ترحيب حكومة المملكة بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية".

ورحبت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها الإثنين، بوضع قيادات مليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب؛ "في خطوة منسجمة مع مطالبات الحكومة الشرعية اليمنية بوضع حد لتجاوزات تلك الميليشيا المدعومة من إيران وما تمثله من مخاطر حقيقية أدت إلى تدهور الوضع الإنساني للشعب اليمني، واستمرار تهديداتها للأمن والسلم الدوليين واقتصاد العالم."





وعبّرت الوزارة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، "حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات".

بالإضافة إلى إيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، حسب البيان.



وأكد البيان أن قرار واشنطن بهذا التصنيف يساهم في دعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة و"سيجبر قادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية."

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفتس ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المرجعيات الثلاث.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في وقت سابق، أن وزارته ستخطر الكونجرس بنيتها تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو في بيان، الإثنين: "نعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".

