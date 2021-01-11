ألف عام سجنا لـ"أوكتار".. الداعية التركي المتحرش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة إسطنبول التركية، اليوم الإثنين، بسجن الداعية المثير للجدل عدنان أوكتار، بالسجن 1075 عاما، حسب قناة "إن تي في" التركية.

أوكتار هو داعية تركي اشتهر باسم "هارون يحي"، أثار الجدل بظهوره في برنامجه التلفزيوني ليشرح الشريعة الإسلامية، وبجانبه راقصات اعتاد أن يطلق عليهن اسم "القطط".



وأدين أوكتار الذي اعتقل في يوليو/تموز 2018، ومعه معه 236 شخصا بنفس القضية -نالوا أحاما متفاوتة بالسجن- بتأسيس منظمة إجرامية، والاعتداء الجنسي على الأطفال، والتحرش الجنسي، والعلاقات الجنسية مع القصر، والاختطاف، والاغتصاب، والابتزاز، وحرمان أشخاص من الحرية بطريقة غير قانونية.

كما أدينوا بالتجسس العسكري والسياسي، والاحتيال من خلال استغلال المعتقدات الدينية ومشاعر الناس، وانتهاك الخصوصية، وتزوير الوثائق، وغيرها من الجرائم.







ويوصف أوكتار، في وسائل العلام التركية بالداعية المزيف، حيث اعتقل في عام 1986 بتهمة "محاولة استغلال الدين أو المشاعر الدينية، وأيضا الأضرحة الدينية، بهدف إحداث تغيير جزئي للنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للدولة العلمانية".

وقضت المحكمة في ذلك الوقت بعدم وجود دليل على العمل الجنائي، وبعد ذلك تمت تبرئة أوكتار وإطلاق سراحه من الحجز.

وحسب وسائل إعلام تركية ، فإن أوكتار هو زعيم طائفة إسلامية مزيفة، يمارس فيها الاستعباد الجنسي والجنس الجماعي.