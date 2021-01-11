بمستشفى العزل.. عمرو موسى يناشد محبيه الدعاء له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناشد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، محبيه الدعاء له ولزوجته بالشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وعن تطورات حالته الصحية بعد إعلان إصابته وزوجته بفيروس كورونا، نقلت صحيفة "الوطن" المصرية، قول موسى إنه ما زال موجودا داخل أحد المستشفيات الخاصة بالعزل، وهو بخير وحالته مستقرة.

أما عن الوضع الصحي لزوجته، قال إن حالتها في تحسن وبخير وموجودة في نفس مستشفى العزل الموجود هو به، مطالبا بالدعاء له ولزوجته وأن يمن الله عليهما بالشفاء من هذا الفيروس.

يذكر أن عمرو موسى أجرى مسحة يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي جاءت إيجابية، وأعلن مكتبه الإعلامي ذلك، حيث تواجد موسى في منزله ثم نقل للمستشفى بناء على أوامر الأطباء المتابعين لحالته، وخلال 13 يوما على إصابته كان هناك تحسن في حالته الصحية، وفقا لمكتبه الإعلامي.

عمرو موسى هو سياسي ووزير الخارجية المصري السابق، وأمين عام جامعة الدول العربية سابقا، ولد في 1936 وتخرج في كلية الحقوق، وعمل كوزير للخارجية في مصر من 1991 إلى 2001، تم انتخابه كأمين عام لجامعة الدول العربية في مايو 2001، وحتى 2011 وقد خلفه نبيل العربي.