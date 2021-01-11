سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينج" تنطلق في مهمة جديدة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أبحرت اليوم الاثنين سفينة إنقاذ المهاجرين "أوشن فايكينج"، التابعة لمنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" الخيرية الفرنسية، في مهمة جديدة بالبحر المتوسط.

وكتبت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" على موقع "تويتر"، إن السفينة غادرت ميناء مارسيليا في جنوب فرنسا وعلى متنها أفراد طاقمها البالغ عددهم .22

وقالت جانا سيرنيوش، من المنظمة الخيرية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نتطلع إلى المهمة المقبلة بمشاعر مختلطة"، مضيفة: "نشعر بالارتياح لأننا بإمكاننا الإنقاذ من جديد بعد خمسة أشهر من الإيقاف".

إلا أن جائحة فيروس كورونا تسببت أيضا في انعدام الأمن بالنسبة للمهمة. فعلى سبيل المثال، لم يتم بعد حل مشكلة المكان الذي يمكن جلب من يتم إنقاذهم إليه.

وأضافت أنه "ليس هناك حل حقيقي للكارثة الإنسانية في وسط البحر المتوسط".

وكانت السلطات الإيطالية احتجزت السفينة "أوشن فايكينج" التي تعمل في البحر المتوسط ??????منذ آب/أغسطس من عام 2019، في تموز/يوليو الماضي. وتم رفع الأمر في كانون أول/ديسمبر، بعد أن تم تجهيز السفينة بمتطلبات أمان إضافية.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل نحو 34 ألف مهاجر عبر البحر إلى البلاد هذا العام حتى الآن، مقابل 11 ألفا و500 في الفترة نفسها من عام .2019

لا يزال العديد من الأشخاص الفارين من الفقر أو الصراع يعرضون أنفسهم للعبور الخطير إلى إيطاليا أو مالطا من دول شمال أفريقيا مثل تونس وليبيا.