سلطان عمان يصدر مرسوم "النظام الأساسي للدولة"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الاثنين مرسوما سلطانيا ساميا يقضي بإصدار "النظام الأساسي للدولة".

وذكرت الوكالة العمانية على حسابها على "تويتر" اليوم أن السلطان هيثم اصدر مرسوما سلطانيا ثانيا يقضي بإصدار قانون مجلس عُمان.

ووفق الوكالة ، يأتي إصدار المرسومين تلبية لمتطلبات السلطنة في المرحلة القادمة، وانسجاما مع رؤية عمان 2040.

وأشارت إلى أن أهم ما ورد في المرسوم الأول الخاص بإصدار نظام أساسي جديد للدولة ، وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.