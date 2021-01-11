إيران تسجل 91 حالة وفاة و 6208 إصابات جديدة بكورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 91 حالة وفاة و 6208 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و292 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 56 ألفا و 262 حالة.

وأشارت إلى أن 4568 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و81 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ 15 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.

وبدأت الأعداد اليومية لوفيات وإصابات كورونا في إيران في التراجع نسبيا خلال الأسابيع القليلة الماضية مع قيام الحكومة الإيرانية بفرض تدابير واسعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.