شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: الحوثي يرتكب 334 انتهاكاً في 5 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في اليمن اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بارتكاب 334 انتهاكاً لحقوق الإنسان في منطقة الحيمة في مديرية التعزية بمحافظة تعز، خلال فترة خلال 5 أيام (من 6 إلى 11يناير)، مؤكدة أن الجرائم تنوعت بين قتل العمد والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتشريد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء والحصار، بالإضافة إلى القصف بمختلف الأسلحة والصواريخ لقرى مكتظة بالسكان.

وقالت الشبكة إن فريقها وثق مقتل 11 مدنيا بينهم امرأتان وطفل والتسبب في إجهاض 3 نساء حوامل وإصابة 29 آخرين بينهم نساء وأطفال.

ولفت التقرير إلى أن هناك 140 شخصا بين مختطف ومخفي قسراً بينهم 13 طفلا و9 نساء، مبيناً 128 تعرض للتفجير والاقتحام والنهب والإحراق، كما تعرضت 7 مركبات للنهب ومصادرة 12 دراجة نارية مما أجبر عشرات الأسر على التهجير القسري من منازلهم.

وذكر أن المليشيا استحدثت 4 نقاط تفتيش عسكرية على جميع مداخل ومخارج منطقة الحيمة، مستعرضاً شهادات عدد من سكان المنطقة الذين تمكنوا من الفرار بأرواحهم هرباً من الموت بنيران مدفعية وصواريخ الحوثي.

وطالبت الشبكة المنظمات الدولية والمحلية والإقليمية والناشطين والإعلاميين ووسائل الإعلام والمجتمع الدولي إلى ممارسة وسائل الضغط لفك الحصار عن منطقة الحيمة ونزع الألغام التي قامت بزراعتها المليشيا على مداخل ومخارج المنطقة.